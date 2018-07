Los Angeles (dpa) - Der Film über Apple-Gründer Steve Jobs nimmt Gestalt an: Matthew Modine (53) ist nach Angaben des US-Branchenblattes «Hollywood Reporter» einer der Schauspieler in dem Werk über den Computer-Unternehmer.

Der «Full Metal Jacket»-Star Modine soll John Sculley verkörpern, jenen Mann, den Jobs 1983 als Chef von Apple eingestellt hatte und von dem der Gründer der Firma zwei Jahre später gefeuert wurde. «Ich habe das Gefühl - und viele sehen das wohl ähnlich -, dass Steve Jobs nicht auf eine solche Reise gegangen wäre, hätte John Sculley ihn nicht entlassen», sagte Modine in einer Mitteilung. Im Film von Regisseur Joshua Michael Stern soll Ashton Kutcher Jobs spielen, Josh Gad ist als Apple-Mitgründer Steve Wozniak verpflichtet. Die Dreharbeiten sollen nach Angaben des Filmstudios Untitled unter anderem in dem Haus in Los Altos stattfinden, in dem Jobs aufwuchs und wo auch die Garage ist, in der Apple gegründet wurde.

