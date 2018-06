New York (dpa) - 15 Monate nach Beginn des Aufstandes gegen das Regime des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad hat sich der Konflikt nach Ansicht des obersten UN-Friedenshüters zum Bürgerkrieg ausgeweitet. Das Ausmaß der Gewalt habe massiv zugenommen, sagte UN-Untergeneralsekretär Herve Ladsous in New York. Den UN lägen Berichte vor, nach denen das Regime nicht mehr nur mit Artillerie und Panzern gegen die eigene Bevölkerung vorgehe, sondern inzwischen auch mit Kampfhubschraubern. US-Außenministerin Hillary Clinton warf der russischen Regierung vor, Syrien weitere Helikopter zu liefern.

