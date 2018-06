Rio de Janeiro (AFP) Nach Protesten vertriebener Ureinwohner in Brasilien verzichtet der Ölkonzern Shell auf das dort angebaute Zuckerrohr für eine Biodiesel-Anlage. Die Firma Raizen, 2010 von Shell und dem brasilianischen Biotreibstoff-Konzern Cosan gegründet, unterzeichnete einen entsprechenden Vertrag mit der Fundação Nacional do Indio, der Organisation zum Schutz der indigenen Bevölkerung, wie die Menschenrechtsgruppe Survival am Mittwoch mitteilte.

