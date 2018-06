Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren umstrittenen Kurs in der Euro-Schuldenkrise verteidigt. Zugleich warnte sie davor, Deutschland zu überfordern. Auch Deutschlands Stärke sei nicht unendlich, sagte sie in einer Regierungserklärung zum G20-Gipfel der wichtigsten Wirtschaftsmächte Anfang nächster Woche in Mexiko. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer treffen sich am Montag und Dienstag im mexikanischen Los Cabos. Zentrales Thema wird auch dort die Euro-Schuldenkrise sein.

