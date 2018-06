Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eindringlich vor wachsenden Hemmnissen im Welthandel durch Abschottung nationaler Märkte gewarnt.

«Protektionismus verhindert Wachstum», sagte Merkel am Donnerstag im Bundestag in einer Regierungserklärung zum G20-Gipfel der führenden Wirtschaftsmächte Anfang nächster Woche in Mexiko. Beim G20-Gipfel seien deutliche Worte nötig: «Freier Handel ist zu oft nur ein Lippenbekenntnis.»

Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) treffen sich Montag und Dienstag im mexikanischen Los Cabos. Zentrales Thema wird auch dort die Euro-Schuldenkrise sein. Unmittelbar vor dem Gipfel wird in Griechenland ein neues Parlament gewählt. Der Ausgang dürfte darüber entscheiden, ob das pleitebedrohte Land in der Eurozone bleibt.