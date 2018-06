Berlin (AFP) Auch der neue Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) will den Ausbau der Solarenergie in Deutschland bremsen. In ihrer derzeitigen Geschwindigkeit sei die Entwicklung "weder nachhaltig noch bezahlbar", schrieb Altmaier in einem Gastbeitrag für die "Financial Times Deutschland" vom Freitag. Beim aktuellen Tempo würde die eigentlich für 2020 geplante Kapazität schon 2015 erreicht. "Ende 2020 wären dann über 90 Gigawatt Photovoltaik-Leistung installiert, obwohl der gesamte Strombedarf an einem sonnigen Sonntagnachmittag nur bei 35 Gigawatt liegt."

