Brüssel (AFP) Die Finanzminister der Euro-Länder wollen nach Angaben von EU-Diplomaten noch am Sonntagabend nach Bekanntwerden der Wahlergebnisse in Griechenland in einer Telefonkonferenz über die Lage diskutieren. Ein EU-Diplomat sagte am Donnerstag in Brüssel, alle Vorbereitungen für solch eine Telefonkonferenz seien getroffen. Die Initiative dafür sei vom Chef der Eurogruppe, dem luxemburgischen Ministerpräsidenten Jean-Claude Juncker, ausgegangen.

