Straßburg (AFP) Aus Protest gegen geplante Einschränkungen des Schengen-Abkommens zur Freizügigkeit will das Europaparlament fünf Gesetzentwürfe der EU blockieren. Die laufenden Verhandlungen mit den EU-Staaten würden ausgesetzt, kündigte Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) am Donnerstag in Straßburg an. Das Europaparlament fühlt sich von den Innenministern der EU übergangen, weil diese alleine kontrollieren wollen, ob die EU-Staaten das Schengen-Abkommen korrekt umsetzen.

