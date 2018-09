Bonn (AFP) Die Bundesnetzagentur hat Internetnutzer zur Teilnahme an einer Studie über die Qualität von Internetzugängen aufgerufen. Mit der Studie wolle die Netzagentur prüfen, wie oft und wie stark die tatsächliche Datenübertragungsrate von den Zusagen der Telekommunikationsanbieter abweiche, erklärte Netzagentur-Chef Jochen Homann am Donnerstag in Bonn. Ziel sei es, ein "zuverlässiges Bild der tatsächlich verfügbaren Leistungen" in Deutschland zu erhalten. Dazu benötige die Netzagentur die Mithilfe möglichst vieler Internet-Kunden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.