Paris (AFP) Deutschland und Frankreich verstärken ihre Rüstungszusammenarbeit. Wie die Verteidigungsministerien in Paris und Berlin am Donnerstag mitteilten, unterzeichneten die Verteidigungsstaatssekretäre beider Länder eine Absichtserklärung, die eine enge Abstimmung bei der Entwicklung von Konzepten und Technologien für künftige Waffensysteme vorsieht. Der französische Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian will nach Angaben seines Ministeriums am Freitag kommender Woche mit seinem Kollegen Thomas de Maizière (CDU) in Berlin Einzelheiten erörtern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.