Moskau (AFP) Der russische Chefermittler Alexander Bastrykin hat Vorwürfe zurückgewiesen, er habe den stellvertretenden Chefredakteur der kremlkritischen Zeitung "Nowaja Gaseta" mit dem Tod bedroht. Derlei Vorwürfe seien "Wahnvorstellungen", erklärte Bastrykin in einem am Donnerstag veröffentlichen Interview in der kremlnahen Zeitung "Iswestija".

