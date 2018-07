Berlin (AFP) Die Zahl der extrem Dicken in Deutschland ist deutlich gestiegen - obwohl immer mehr Bundesbürger sportlich aktiv sind. Das geht aus einer neuen großen Gesundheitsstudie des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Danach gilt heute fast jeder Vierte als fettleibig, das heißt adipös. Als "besorgniserregend" werteten die Experten den steigenden Anteil von Fettleibigen vor allem bei den jungen Erwachsenen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.