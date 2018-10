Hamburg (AFP) Deutschland könnte einem Zeitungsbericht zufolge bereits im kommenden Jahr einen ausgeglichenen gesamtstaatlichen Haushalt erreichen. Dies berichtete die "Financial Times Deutschland" unter Berufung auf führende Wirtschaftsexperten in ihrer Donnerstagsausgabe. Demnach spart Deutschland durch niedrige Zinsen für Bundesanleihen gut 15 Milliarden Euro in 2011 und 2012. Am Mittwoch lagen die Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen bei nur 1,52 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.