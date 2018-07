Warschau (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat erneut ein Disziplinarverfahren gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingeleitet. Beim 2:1-Erfolg der DFB-Elf am Mittwoch im zweiten EM-Gruppenspiel gegen die Niederlande in Charkow wurden im deutschen Fanblock Feuerwerkskörper gezündet. Das teilte der DFB am Donnerstag mit.

"Wir haben den Übeltäter noch im Stadion identifiziert und werden ihm eine mögliche Geldstrafe für den DFB konsequent in Rechnung stellen. Das kann richtig teuer werden", sagte DFB-Mediendirektor Ralf Köttker.

Schon nach dem ersten Spiel gegen Portugal in Lwiw (1:0) hatte die UEFA ein Disziplinarverfahren eingeleitet, nachdem die deutschen Anhänger mit Papierrollen nach portugiesischen Spielern geworfen hatten. Ein Urteil sollte in diesem Fall am Donnerstagabend verkündet werden.