Danzig (SID) - Ausgerechnet der Gegner kennt des Rätsels Lösung. Sagt er. Während scheinbar ganz Spanien sich in der leidigen Stürmerdiskussion weiter den Kopf von Trainer Vicente del Bosque zerbricht, glaubt Catenaccio-Liebhaber Giovanni Trapattoni die Gedanken seines geschätzten Kollegen längst erraten zu haben. "Nachdem ich das 1:1 der Spanier gegen Italien gesehen habe, denke ich, dass gegen uns wohl Fernando Torres spielt", behauptet Irlands italienischer Nationaltrainer vor dem Duell mit Titelverteidiger Spanien am Donnerstag in Danzig (20.45 Uhr/ARD).

Seit Tagen tobt die Debatte um del Bosques Null-Stürmer-Taktik beim EM-Stotterstart des Titelverteidigers gegen Italien. Trotz aller Kritik und Trapattonis behauptungen spricht aber einiges dafür, dass der 61-Jährige auch gegen die "Boys in Green" wieder auf Cesc Fàbregas als "falsche Neun" setzen wird.

Er habe, wie es seine Art sei, "fast alles gelesen", was zu dem Thema geschrieben worden sei, sagte del Bosque. Offenbar musste er danach erst einmal in sich gehen: Er sagte sagte alle für Montag vereinbarten Interviews ab. Einen Tag später brach der "hombre tranquilo" (der ruhige Mann) dann sein Schweigen. "Nicht erzürnt, nur nachdenklich" sei er, sagte er dem Radiosender Onda Madrid. Seine Erkenntnis zur Null-Stürmer-Taktik gegen Italien: "Ich würde es wieder so machen."

Was am Donnerstagabend gegen die defensiv zu erwartenden Iren herauskommt, wissen aber wohl nur der "Seleccionador" und seine rechte Hand Toni Grande. "Die Entscheidungen des Trainers", sagte Mittelfeldspieler Jesús Navas ganz gelassen, "sind immer gut. Fàbregas hat es gut gemacht. Das passt zu unserem Spielstil."

Möglich, dass del Bosque gegen die defensiven und athletischen Iren erneut auf die "falsche Neun" und damit auf das "Tiki-Taka" seiner Flachpass-Maschine setzt. Auch in der EM-Qualifikation gegen Schottland (3:2 und 3:1) sowie beim Länderspiel im November gegen England (0:1) ließ der Nationaltrainer ohne einen der drei nominellen Mittelstürmer Torres, Negredo und Fernando Llorente in der Startelf spielen. Seitdem del Bosque aber gegen Italien alle überraschte und Fàbregas aus dem Hut zauberte, scheint es möglich, dass er gegen Außenseiter Irland auf einen oder sogar zwei Stürmer setzt.

Irland und Trapattoni, der laut eigener Aussage in seiner langen Trainerkarriere noch nie ohne Stürmer gespielt hat, grübeln derweil, wie der Außenseiter nach dem 1:3 gegen Kroatien die zweite Niederlage im zweiten Spiel verhindern kann. Denkanstöße will man sich dabei offenbar bei Champions-League-Sieger FC Chelsea holen, der sich im Halbfinale der Königsklasse mit einer Mauertaktik gegen Titelverteidiger FC Barcelona durchgesetzt hatte.