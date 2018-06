Charkow (Ukraine) (SID) - Das ZDF hat beim EM-Vorrundenspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden (2:1) am Mittwochabend eine Traumquote erzielt. Die Live-Übertragung des Duells der Erzrivalen in Charkow sahen 27,22 Millionen, der Marktanteil betrug 74,9 Prozent. Die höchste Zuschauerzahl bei der EM 2012 hatte zuvor das deutsche Auftaktspiel gegen Portugal in der ARD (22,33 Millionen/69,3 Prozent) erreicht.

Damit gehört die Begegnung Deutschland-Niederlande bei der EM-Endrunde in Polen und der Ukraine zu den Live-Fußballspielen mit den höchsten Einschaltquoten. Das Spiel mit der Topquote ist nach wie vor das WM-Halbfinale 2010 zwischen Deutschland und Spanien (0:1) mit 31,1 Millionen Zuschauern (MA: 83,2/ARD). Der höchste Marktanteil wurde 1990 beim WM-Finale gegen Argentinien mit 87,9 (28,66 Millionen Zuschauer) erzielt.

Das erste Spiel der EM-Vorrunden-Gruppe B zwischen Dänemark und Portugal (2:3) verfolgten im Zweiten 10,92 Millionen Fans, was einem Marktanteil von 47,4 Prozent entsprach. Das EM-Studio nach dem Klassiker gegen den Vize-Weltmeister Niederlande verfolgten im ZDF noch 11,25 Millionen Zuseher (MA: 50,4).

Das Zweite ist mit Experte Oliver Kahn am ZDF-Fußballstrand an der Heringsdorfer Seebrücke auf Usedom einquartiert. Der Außenposten war am Mittwoch ebenfalls ausverkauft. ZDF-Chefredakteur Peter Frey, der sich vor Ort selbst ein Bild machte, erklärte nochmals die Wahl des Ortes: "Wir sind auf Usedom, weil die Grenze zu Polen so nah ist, es ist eine gemeinsame Insel - polnisch und deutsch. Neben dem Strand- und Urlaubsfeeling, das uns natürlich wichtig ist, geht es hier auch um eine politische Botschaft: Europa wächst zusammen, und das wird an dieser Nahtstelle besonders deutlich."

Auch im weiteren Verlauf des Abends blieben die Zuschauer dem ZDF treu und bescherten der Talksendung "Markus Lanz" mit 3,69 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 33,3 Prozent die höchste Quote seit ihrem Bestehen.