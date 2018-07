Düsseldorf (dpa) - Der Energiekonzern Eon hat sich mit dem Betriebsrat auf Eckpunkte eines Sozialplans geeinigt. Er beinhalte unter anderem Vorruhestands- und Abfindungsregelungen, sagte ein Unternehmenssprecher. Betroffene Mitarbeiter ab 54 Jahren könnten demnach vereinbaren, dass sie mit 57 Jahren in den Vorruhestand gehen. Wer das nicht will oder die Bedingungen nicht erfüllt, kann stattdessen eine Abfindung erhalten. Eon will im Zuge eines Sparprogramms allein 6000 Stellen in Deutschland streichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.