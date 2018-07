Rom/Frankfurt (dpa) - Italien schafft den Hattrick mit Biegen und Brechen: Die drittgrößte Euro-Volkswirtschaft hat drei Anleihen platziert. Die Auktion spülte wie geplant 4,5 Milliarden Euro in die Staatskasse. Allerdings wird das Zinsniveau immer kritischer. Vor der wichtigen Parlamentswahl in Griechenland am Sonntag steigt die Nervosität an den Anleihemärkten. Um bis 2015 Geld zu leihen, werden für Italien 5,3 Prozent Zinsen fällig. Bei der letzten vergleichbaren Versteigerung waren es noch 3,91 Prozent.

