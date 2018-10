Athen (dpa) - Die Arbeitslosigkeit in Griechenland steigt weiter. Die Arbeitslosenquote betrug in den ersten drei Monaten des Jahres 22,6 Prozent. Das ist der höchste Stand in der Geschichte des Landes, wie die griechische Statistikbehörde mitteilte. In Griechenland wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Die Wahl gilt als Schicksalswahl, denn sollten die Reformgegner gewinnen, könnte das Krisenland schon bald aus der Eurozone austreten.

