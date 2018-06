Athen (AFP) Drei Tage vor der mit Spannung erwarteten Parlamentswahl in Griechenland hat der Chef der Linksbündnisses Syriza, Alexis Tsipras, für eine "Regierung aller Griechen" geworben. Am Montag nach dem Urnengang werde seine Partei im Falle eines Wahlsiegs eine "Regierung aller Griechen" aufstellen, die den Verbleib des Landes in der Eurozone sichern werde, versprach Tsipras am Donnerstag auf seiner letzten Wahlkampfkundgebung vor tausenden Anhängern in Athen.

