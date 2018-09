Paris (AFP) Trotz der Zusage der Euro-Staaten für eine milliardenschwere Finanzhilfe trauen die internationalen Investoren Spanien offenbar noch nicht. Spanische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren verloren am Donnerstag erneut an Wert, die Renditen erreichten einen neuen Rekordstand. Für den Kauf bereits ausgegebener Schuldenpapiere verlangten Investoren fast 6,865 Prozent Rendite - so viel wie noch nie seit Einführung des Euro. Zuvor hatte die Ratingagentur Moody's Spaniens Kreditwürdigkeit um drei Stufen von der Note A3 auf die Note Baa3 abgewertet.

