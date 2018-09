Washington (dpa) - US-Finanzminister Timothy Geithner hat Deutschland im Tauziehen um eine langfristige Stabilisierung der Eurozone in Schutz genommen. In einer Veranstaltung des politischen Forschungsinstituts Council on Foreign Relations in Washington wies er darauf hin, dass eine Lösung der europäischen Finanzkrise nicht allein die Sache Deutschlands und es unfair sei, Berlin für Differenzen über die Lösungsansätze verantwortlich zu machen. Europa habe entschieden, dass es in seinem besten Interesse sei, den Währungsblock zusammenzuhalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.