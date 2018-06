Paris (AFP) Nach der Twitter-Botschaft von Frankreichs First Lady Valérie Trierweiler hat sich nun die Ex-Partnerin von Präsident François Hollande zu Wort gemeldet: Die Sozialistin Ségolène Royal forderte am Mittwochabend "Respekt" für die "Mutter einer Familie" ein; sie hat vier Kinder mit Hollande. Die Parteinahme von Trierweiler im Parlamentswahlkampf für ihren Gegenkandidaten im westfranzösischen La Rochelle bezeichnete die 58-Jährige als einen "Schlag", der "zu hart" gewesen sei, um darauf am Dienstag direkt reagieren zu können. Der Vorfall habe sie "tief verletzt".

