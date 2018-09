Karlsruhe (SID) - Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC verstärkt sich weiter für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, wechselt der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler Manuel Bölstler in den Wildpark. Bölstler, der einen Vertrag bis 2014 unterzeichnete, kommt vom israelischen Zweitligisten Hapoel Kfar Saba und war der erste deutsche Profifußballer in Israel.