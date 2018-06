Sion (Schweiz) (SID) - Der Schweizer Fußball-Erstligist FC Sion hat den italienischen Ex-Nationalspieler Gennaro Gattuso, Weltmeister von 2006, für zwei Jahre verpflichtet. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler stand seit 1999 in Diensten des AC Mailand. Am Freitag wird der Azzurri im Wallis auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Der letzte Weltmeister in der Schweiz war der Franzose Christian Karembeu, der 2004/2005 für Servette Genf gespielt hatte.