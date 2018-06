Rom (SID) - Ein Hooligan des italienischen Fußball-Traditionsklubs FC Genua ist am Donnerstag verhaftet worden. Der Rowdy, der sich selbst bei der Polizei gemeldet hatte, gab zu, am vergangenen Samstag in Genua drei Tifosi des Stadtrivalen Sampdoria Genua angegriffen und verletzt zu haben; zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Nach dem 1:0 beim FC Varese im Relegationsrückspiel (Hinspiel: 3:2) feierten Sampdoria-Tifosi in Genua den Aufstieg in die Serie A, als sie von etwa 25 Hooligans des Stadtrivalen FC Genua angegriffen wurden. Die Angreifer gingen mit Messern, Flaschen und Ketten auf die Anhänger los.