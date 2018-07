Rom (SID) - Bei Miroslav Kloses Teamkollege Stefano Mauri vom italienischen Fußball-Erstligisten Lazio Rom ist am Donnerstag der Hausarrest aufgehoben worden. Seit zehn Tagen hatte er unter Hausarrest gestanden. Derselbe Beschluss wurde für Omar Milanetto ergriffen, der aktuell in der Serie B für Padua Calcio aufläuft und zuvor für den FC Genua spielte.

Mauri und Milanetto waren am 28. Mai wegen des Verdachts auf Sportbetrug festgenommen worden. Milanetto steht nach seiner Freilassung ebenfalls unter Arrest. Beide Spieler wurden in Verbindung mit einer möglichen Manipulation der Lazio-Spiele gegen den FC Genua (4:2) und bei US Lecce (4:2) in der Saison 2010/11 festgenommen.