Danzig (dpa) - Titelverteidiger Spanien hat bei der Fußball-EM seinen ersten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Vicente del Bosque gewann am Abend mit 4:0 gegen Irland. Die Iberer haben nun in der Gruppe C wie auch Kroatien vier Zähler. Danach folgen Italien und die punktlosen Iren, die damit keine Chance mehr auf das Viertelfinale haben. Bundesliga-Profi Mario Mandzukic hatte Kroatien mit seinem dritten Tor bei der EM zu einem 1:1 gegen Italien geschossen. In den letzten Gruppenspielen am Montag trifft Spanien auf Kroatien, Italien misst sich mit Irland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.