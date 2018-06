Rom (AFP) Die Regierungen in Rom und Paris hoffen auf einen Verbleib Griechenlands in der Eurozone nach der griechischen Parlamentswahl am Sonntag. Das sagte der italienische Regierungschef Mario Monti am Donnerstag beim Besuch des französischen Staatspräsidenten François Hollande in Rom. Monti betonte die gemeinsame Haltung Italiens und Frankreichs in der Eurokrise. Es gebe eine "sehr starke Übereinstimmung der Sichtweise" der beiden Länder, sagte er.

