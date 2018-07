Kabul (dpa) - Kurz vor Beginn einer hochrangig besetzten Regionalkonferenz in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind im Norden des Landes mindestens elf Menschen bei einem Bombenanschlag verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, explodierte der ferngezündete Sprengsatz am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in der Provinz Dschosdschan. Ziel des Angriffs sei ein Stammesältester gewesen. Der Mann und zwei seiner Kinder seien unter den Opfern. Die Provinz Dschosdschan gehört zum Einsatzgebiet der Bundeswehr.

Wenige Stunden nach dem Anschlag traf Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) in Kabul ein. Gemeinsam mit Vertretern der afghanischen Regierung und aus rund 30 weiteren Ländern will er dort über eine Stärkung der regionalen Zusammenarbeit in Zentral- und Südasien beraten. Ein Besuch bei der Bundeswehr ist nicht geplant.

Konferenz