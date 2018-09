Kabul (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle ist zu einem Kurzbesuch in Afghanistan eingetroffen. In Kabul nimmt Westerwelle an einer Konferenz teil, mit der die regionale Zusammenarbeit gestärkt werden soll. Insgesamt werden dazu Vertreter aus 30 Ländern erwartet, darunter auch der russische Außenminister Sergej Lawrow. Die Staatengemeinschaft will dabei auch den Termin für den Abzug der internationalen Kampftruppen bis Ende 2014 bekräftigen. Ein Besuch bei der Bundeswehr steht für Westerwelle nicht auf dem Programm.

