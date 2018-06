Kabul (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle (FDP) ist am Donnerstag zu einem Kurzbesuch in Afghanistan eingetroffen. In der Hauptstadt Kabul nimmt Westerwelle an einer Konferenz teil, mit der die regionale Zusammenarbeit gestärkt werden soll.

Insgesamt werden dazu Vertreter aus 30 Ländern erwartet, darunter auch der russische Außenminister Sergej Lawrow. Die Staatengemeinschaft will dabei auch den Termin für den Abzug der internationalen Kampftruppen bis Ende 2014 bekräftigen.

Das Treffen schließt an eine Konferenz in Istanbul im November an, bei der Afghanistan erstmals mit allen seinen Nachbarn sowie Regionalmächten wie Russland, China und Indien über eine engere Zusammenarbeit diskutiert hatte. Anfang Juli soll in Tokio eine weitere Konferenz stattfinden, in der es um den zivilen Wiederaufbau geht. Für Entwicklung und Wiederaufbau des Landes werden in den kommenden Jahren Milliarden benötigt.

Ein Besuch bei der Bundeswehr steht für Westerwelle dieses Mal nicht auf dem Programm. Der Minister hält sich bereits zum sechsten Mal in Afghanistan auf.

