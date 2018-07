Ratingen (SID) - Jan Felix Knobel ist auf dem Weg zur Olympianorm im Zehnkampf. Der WM-Achte der LG Frankfurt startete furios am ersten Tag des Internationalen Mehrkampf-Meetings im rheinischen Ratingen. In 11,04 Sekunden über 100 m lief er Bestzeit, zum Abschluss auch in 48,89 über 400 m und steuert als Dritter mit 4175 Zählern bisher noch nie von ihm erzielten 8350 Punkten entgegen. Damit würde der 23-Jährige das letzte deutsche Olympiaticket lösen, nachdem Ende Mai im österreichischen Götzis bereits sein Klubkamerad Pascal Behrenbruch (8433) und Rico Freimuth (Halle/8322) die Norm für London (8200) geschafft hatten.

Vor Knobel, der auch 7,21 m weit und 1,94 m hoch sprang und die Kugel 15,89 m weit stieß, lagen nach fünf Disziplinen nur der algerische Vorjahressieger Larbi Bourrada (4439) und der Kubaner Yunior Diaz (4204). Dessen Landsmann Lionel Suarez, 2011 WM-Dritter, stieg vor dem 400-m-Lauf ebenso aus wie Andre Niklaus. Der 30 Jahre alte Berliner, 2006 Hallen-Weltmeister, sah keine Chance mehr auf 8000 Punkte und wird wohl seine Karriere beenden.

Im Siebenkampf der Frauen lag die Neuseeländerin Rebecca Wardell vor den letzten drei Disziplinen am Freitag mit 3706 Punkten in Front. Maren Schwerdtner (Hannover) und Julia Mächtig (Neubrandenburg) wahrten ihre Chance auf das dritte deutsche Olympiaticket, nachdem Lilli Schwarzkopf (LG Rhein-Wied/6461) und die WM-Dritte Jennifer Oeser (Leverkusen/6345) in Götzis bereits klar die Olympia-Norm (6150) übertroffen hatten. Mächtig war bei Halbzeit Zweite mit 3662 Punkten nach 14,28 Sekunden über 100 m Hürden, 1,75 im Hochsprung, Bestleistung von 15,98 m im Kugelstoßen und 25,07 Sekunden über 200 m. Auf Platz drei mit 3565 Zählern lag Maren Schwerdtner nach 13,66 Sekunden, einem 1,72-m-Sprung, 13,30 mit der Kugel und 24,73 Sekunden.