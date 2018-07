Spanien holt ersten EM-Sieg - Irland verpasst Viertelfinale

Danzig (dpa) - Titelverteidiger Spanien hat bei der Fußball-EM seinen ersten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Vicente del Bosque gewann am Donnerstagabend mit 4:0 (1:0) gegen Irland. Vor 39 150 Zuschauern in Danzig waren Fernando Torres (4. Minute/70.), David Silva (49.) und Cesc Fàbregas (83.) erfolgreich. Die Iberer haben nun in der Gruppe C wie auch Kroatien vier Zähler. Danach folgen Italien (2) und die punktlosen Iren, die damit keine Chance mehr auf das Viertelfinale haben. In den letzten Gruppenspielen am Montag trifft Spanien auf Kroatien, Italien misst sich mit Irland.

Mandzukic trifft erneut: Kroatien 1:1 gegen Italien

Posen (dpa) - Bundesliga-Profi Mario Mandzukic hat Kroatien mit seinem dritten Tor bei der Fußball-Europameisterschaft zu einem 1:1 (0:1) gegen Italien geschossen. Der Wolfsburger erzielte am Donnerstag in Posen in der 72. Minute das Tor zum Ausgleich. Italien war durch einen Freistoß-Treffer von Andrea Pirlo (39.) vor 37 096 Zuschauern in Führung gegangen. Nach dem zweiten Spieltag der Gruppe C rangieren die Kroaten mit vier Punkten vor den Italienern. Der Weltmeister von 2006 muss mit nur zwei Punkten um den Einzug ins Viertelfinale bangen.

Erste Haftstrafen für Hooligans nach EM-Ausschreitungen

Warschau (dpa) - Sieben Hooligans sind am Donnerstag nach den Ausschreitungen vor der EM-Begegnung zwischen Polen und Russland zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt worden. Die Urteile ergingen gegen zwei Russen, zwei Spanier und drei Polen. Ein russischer Angeklagter wurde frei gesprochen, berichtete die polnische Nachrichtenagentur PAP. Insgesamt wurden seit Mittwoch bereits 30 Urteile gefällt, mehr als 100 Verfahren stehen an.

45 000 Fans beim Public Viewing auf dem Friedensplatz in Charkow

Charkow (dpa) - Fast unglaubliche 45 000 Fußball-Fans haben am Mittwochabend auf dem Friedensplatz in Charkow den 2:1-Sieg der deutschen Mannschaft gegen die Niederlande miterlebt. Insgesamt 60 000 Besucher seien den ganzen Tag über auf dem neuntgrößten Platz der Welt gezählt worden, berichtete am Donnerstag der Chef der Fan-Meile im ukrainischen EM-Spielort, Sergej Litwinow.

Wurfgegenstände: DFB muss 10 000 Euro Strafe zahlen

Warschau (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund muss wegen des Fehlverhaltens einiger Fans im EM-Auftaktspiel gegen Portugal eine Geldstrafe in Höhe von 10 000 Euro zahlen. Das teilte die Europäische Fußball-Union UEFA am Donnerstag mit. Deutsche Fans hatten beim 1:0-Sieg gegen Portugal am Samstag in Lwiw Gegenstände auf den Platz geworfen. Der portugiesische Verband wurde vom Disziplinar- und Kontrollausschuss des europäischen Dachverbandes zu einer Geldstrafe von 5000 Euro verurteilt. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo hatte den Anstoß zur zweiten Halbzeit verzögert.

Hodgsons Plan gegen Schweden: Offensiv zum Sieg

Kiew (dpa) - Englands Coach Roy Hodgson hat für das zweite EM-Spiel gegen Schweden einen offensiveren Auftritt seines Teams als beim 1:1 zum Auftakt gegen Frankreich angekündigt. Er hoffe, dass sein Team gegen Schweden mehr Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte haben werde, sagte Hodgson einen Tag vor dem Spiel am Freitag in Kiew (20.45 Uhr/ARD). Im ersten Spiel gegen Frankreich hatte England sehr defensiv und teilweise unansehnlich gespielt.

Blochin: Kein Kommentar zu EM-Boykott - Lob für Schewtschenko

Donezk (dpa) - Ukraines Fußball-Nationaltrainer Oleg Blochin hat jeden Kommentar zum EM-Boykott der französischen Regierung verweigert. Er sei auf keinem politischen Treffen, sondern auf der Pressekonferenz, sagte der Coach vor dem Gruppenspiel gegen Frankreich am Freitag (18.00 Uhr/ZDF) in Donezk. Neben Frankreichs Präsident François Hollande hatte auch das gesamte Kabinett angekündigt, aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen nicht zu den Spielen in der früheren Sowjetrepublik reisen zu wollen.

Nadal gegen Kohlschreiber im Viertelfinale von Halle

Halle/Westfalen (dpa) - Rafael Nadal hat ein erfolgreiches Saisondebüt auf Rasen gegeben. Der French-Open-Rekordsieger gewann am Donnerstag sein Auftaktmatch beim ATP-Turnier im westfälischen Halle gegen den slowakischen Tennis-Profi Lukas Lacko 7:5, 6:1. Nadal trifft im Viertelfinale am Freitag auf Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber aus Augsburg. Tommy Haas zog durch einen 6:3, 6:4-Sieg über den Spanier Marcel Granollers in die nächste Runde gegen den Tschechen Tomas Berdych ein.

Vierter Etappensieg für Sagan bei Tour de Suisse

Bischofszell (dpa) - Der Slowake Peter Sagan hat am Donnerstag seinen vierten Etappensieg bei der diesjährigen Tour de Suisse gefeiert. Der Fahrer aus dem italienischen Liquigas-Team verwies im Sprint nach 198,5 Kilometern von Wittnau nach Bischofszell den Briten Ben Swift und den Australier Allan Davis auf die Plätze. In der Gesamtwertung liegt Rui Costa aus Portugal weiterhin an der Spitze. Bester Deutscher ist Linus Gerdemann aus Münster auf Rang 31.

Radprofi Marcel Kittel gewinnt Etappe in den Niederlanden

Geleen (dpa) - Marcel Kittel hat am Donnerstag die erste Etappe der Radrundfahrt «Ster ZLM Toer» in den Niederlanden gewonnen. Der Erfurter setzte sich nach 151 Kilometern von Eindhoven nach Geleen im Sprint vor dem Australier Mark Renshaw und dem britischen Weltmeister Mark Cavendish durch. Insgesamt stehen vier Tagesabschnitte auf dem Programm.

Mit Riesen-Team zur Leichtathletik-EM

Bochum-Wattenscheid (dpa) - Mit einer der größten Mannschaften startet der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) Ende Juni bei den Europameisterschaften in Helsinki. Bisher haben 106 Sportler, 52 Männer und 54 Frauen, die EM-Norm erfüllt; dazu kommen die vier Staffeln. «30 deutsche Athleten waren in der europäischen Saisonbestenliste unter den Top 6, weitere 30 unter den Top 12. So einen Wert hatten wir noch nie», sagte DLV-Sportdirektor Thomas Kurschilgen am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Bochum-Wattenscheid.

Vielseitigkeitsreiter Jung führt bei deutscher Meisterschaft

Luhmühlen (dpa) - Der Vielseitigkeitsreiter Michael Jung hat bei den deutschen Meisterschaften die erste von drei Teilprüfungen gewonnen. Der Welt- und Europameister siegte am Donnerstag in Luhmühlen in der Dressur im Sattel von River of Joy deutlich. Der 29-Jährige aus Horb führt mit 29,10 Strafpunkten vor Frank Ostholt (Warendorf) mit Little Paint (32,80). Mit seinem zweiten Pferd Halunke (34,20) liegt Jung sogar noch auf Platz drei vor Ingrid Klimke mit Tabasco (36,20). Titelverteidiger Andreas Ostholt aus Warendorf ist mit Franco Jeas (42,20) Siebter.