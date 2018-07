Gaza (AFP) 50 internationale Organisationen haben ein Ende der von Israel verhängten Blockade des Gazastreifens gefordert. Die Blockade sei ein Verstoß gegen internationales Recht, hieß in einer am Donnerstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung anlässlich der Verschärfung der Abriegelung vor fünf Jahren. Mehr als 1,6 Millionen Palästinenser litten seit über fünf Jahren unter der Blockade, die Hälfte davon seien Kinder. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Amnesty International, Oxfam, Save the Children, UNICEF und die Weltgesundheitsorganisation WHO.

