Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit den Frauen der Unionsfraktion in einem einstündigen Gespräch über die Bedenken gegen das geplante Betreuungsgeld debattiert.

Auf die Frage, ob es eine Einigung gegeben habe, sagte die Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Frauen Union der CDU, Maria Böhmer, am Donnerstag im Bundestag: «Wir sind noch mitten drin. Es war ein offenes Gespräch». Merkel verließ das Treffen am Nachmittag gemeinsam mit Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Familienministerin Kristina Schröder (CDU), die den Gesetzentwurf zum Betreuungsgeld an diesem Freitag einbringt, beriet noch weiter mit den Frauen.