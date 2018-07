Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel kann nach einem Gespräch mit den Frauen der Unionsfraktion über das umstrittene Betreuungsgeld offenbar auf eine eigene Mehrheit im Bundestag setzen.

Teilnehmerinnen des rund einstündigen Treffens mit der CDU-Vorsitzenden am Donnerstag im Bundestag berichteten von einem konstruktiven Austausch und der Hoffnung auf eine Einigung. Beim Koalitionspartner FDP rumort es wieder.

Die CSU-Landesgruppenvorsitzende Gerda Hasselfeldt, deren Partei das Betreuungsgeld durchgesetzt hat, blieb zwar in den Kernforderungen hart, zeigte sich aber für Diskussionen offen.

SPD-Vize Manuela Schwesig warf Merkel in den Zeitungen der WAZ-Mediengruppe (Freitag) schlimmes Geschacher auf dem Rücken der Kinder vor. «Mit faulen Kompromissen wollen Frau Merkel und Herr Rösler die vielen Kritiker in der Koalition einkaufen», sagte Schwesig. Die einzige Lösung sei, auf das Betreuungsgeld zu verzichten und die geplanten 1,2 Milliarden Euro jährlich in den Ausbau von Kitas zu stecken.

Der nordrhein-westfälische FDP-Landes- und Fraktionschef Christian Lindner verlangte nach dpa-Informationen von seiner Parteispitze, dass das Betreuungsgeld nicht über Schulden finanziert wird. Sonst dürfe die FDP nicht zustimmen. Die Bundestagsfraktion hatte sich bereits mehrheitlich für das Betreuungsgeld ausgesprochen.

Die Kritikerin und CDU-Abgeordnete Rita Pawelski sagte: «Wir hatten eine sehr, sehr gute Diskussion mit der Bundeskanzlerin. Ich bin sicher, dass jeder uns von weiß (...): Es gibt einen parlamentarischen Beratungsweg und es geht kein Gesetz aus dem Bundestag so raus wie es reingegangen ist.» Inhaltlich wollte sich nicht näher äußern, um einen Kompromiss nicht zu gefährden.

In der Diskussion ist eine Ausweitung des Betreuungsgeldes für Teilzeitbeschäftigte. Demnach soll ein Kind laut «Rheinischer Post» bis zu 25 Stunden pro Woche in einer öffentlich geförderten Kita oder bei einer städtischen Tagesmutter betreut werden können, ohne dass die Eltern den Anspruch auf die Leistung verlieren. So könnten Mütter oder Väter einen Teilzeit-Job annehmen.

Hasselfeldt sagte dazu, hier müssten die Konsequenzen für Verwaltung und Bürokratie geprüft werden. Sie zeigte sich offen für verpflichtende Vorsorgeuntersuchungen von Kleinkindern und Rentenverbesserungen für Mütter. Sie betonte aber, beides müsse unabhängig vom Betreuungsgeld geregelt werden. Bei der Anrechnung von Erziehungszeiten auf die Rente werde über verschiedene Modelle debattiert. «Da möchte ich eine Regelung, die den Müttern zu Gute kommt.» Bisher lehnen Haushaltsexperten dies als zu teuer ab.

Zu den Renten-Modellen gehört dem Vernehmen nach ein Zuschlag zu einer privaten Altersvorsorge für Eltern, die ihre Kinder zuhause erziehen, aber kein Betreuungsgeld in Anspruch nehmen.

Hasselfeldt betonte: «Wichtig ist, dass der Kern des Gesetzentwurfes erhalten bleibt, der lautet: Diejenigen, die keine öffentlich geförderte Kindertagesstätte in Anspruch nehmen, bekommen das Betreuungsgeld.» Sonst würde der Staat nur eine einzige Kinderbetreuung fördern. Gutscheinlösungen lehnte Hasselfeldt ab.

FDP-Generalsekretär Patrick Döring hatte der «Passauer Neuen Presse» (Donnerstag) gesagt: «Wir wollen den Ländern die Wahlfreiheit lassen, ob sie das Betreuungsgeld auszahlen, Gutscheine ausgeben oder es in neue Kinderbetreuungseinrichtungen investieren.»

Familienministerin Kristina Schröder (CDU) hat den Gesetzentwurf erarbeitet, über den an diesem Freitag in erster Lesung beraten und zwei Wochen später abgestimmt werden soll. Bisher galt die Zahl der Nein-Sager in den eigenen Reihen noch so hoch, dass Merkel keine Koalitionsmehrheit bei der Abstimmung im Bundestag bekommen würde. Die genaue Zahl der Gegner ist derzeit noch unklar.

Die Gegner des Betreuungsgeldes befürchten Nachteile für Frauen auf dem Arbeitsmarkt für Kinder von Migranten, deren Integration bei einer Betreuung zuhause schwerer sei als in Kindergärten.

