Rom (SID) - Die Europameister Julius Brink und Jonas Reckermann sind beim World-Tour-Turnier der Beachvolleyballer in Rom mit einem Sieg gestartet, die Ex-Europameisterinnen Sara Goller und Laura Ludwig stehen dagegen nach zwei Erfolgen bereits in der K.o.-Runde. Die Berlinerinnen gewannen am Donnerstag auch gegen Emilia und Erika Nystrom aus Finnland 2:0 (21:10, 21:18) und haben damit gute Aussichten, als Gruppensieger direkt ins Achtelfinale einzuziehen. Dazu benötigen Goller/Ludwig zum Abschluss gegen Sanne Keizer/Marleen Van Iersel aus den Niederlanden einen Erfolg.

Das zweite deutsche Frauen-Duo für die Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12. August), Katrin Holtwick und Ilka Semmler (Essen), musste im zweiten Spiel dagegen eine Niederlage einstecken. Sie unterlagen Shauna Mullin/Zara Dampney aus Großbritannien mit 1:2 (21:15, 20:22, 9:15) und kämpften am Abend gegen die an Nummer vier gesetzten Ex-Weltmeisterinnen Jennifer Kessy/April Ross aus den USA um den Einzug in die nächste Runde.

Karla Borger/Britta Büthe aus Münster behielten ihre weiße Weste und sind nach dem knappen 2:0 (23:21, 23:21)-Sieg gegen die an Nummer acht gesetzten Tschechinnen Kristyna Kolocova/Marketa Slukova Spitzenreiter ihre Gruppe.

Die Ex-Weltmeister Brink/Reckermann (Nr. 3), die beim World-Tour-Turnier in Moskau als Viertplatzierte eine Medaille knapp verpasst hatten, besiegten zum Auftakt die Russen Jaroslaw Koschkarew/Konstantin Semenow 2:1. Jonathan Erdmann/Kay Matysik, die wie ihre Berliner Kollegen bei den Spielen in London an den Start gehen, legten mit einem 2:0 gegen Nicolai Paolo/Daniele Lupo aus Italien ebenfalls einen erfolgreichen Start hin.