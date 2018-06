San Francisco (SID) - Pitcher Matt Cain von den San Francisco Giants hat sich mit dem 22. "Perfect Game" in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga (MLB) einen Eintrag in die Geschichtsbücher gesichert. Beim 10:0-Sieg der Giants gegen die Houston Astros schickte Cain jeden der 27 gegnerischen Schlagmänner zurück auf die Bank, dabei gelang ihm mit 14 Strikeouts ein persönlicher Bestwert. Cain ist zudem der erste Spieler der Giants, der ein "perfektes Spiel" pitchte. In der MLB hatte dies zuletzt Philip Humber von den Chicago White Sox im April geschafft.