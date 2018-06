Köln (SID) - In der Gruppe C steht bei der Euro der zweite Spieltag an. Nachdem sich die beiden Großmächte Spanien und Italien im direkten Duell 1:1 trennten, wollen sie nun ihre ersten Dreier einfahren. Der viermalige Weltmeister Italien startet um 18.00 Uhr gegen Kroatien. Danach tritt der Titelverteidiger aus Spanien um 20.45 Uhr gegen Trapattonis Iren an.

Beim ATP-Turnier in Halle sind noch drei deutsche Spieler vertreten. Im Achtelfinale hat Florian Mayer dabei die größte Aufgabe vor sich. Der 28-Jährige fordert den 16-maligen Grand-Slam-Sieger Roger Federer heraus. Daneben bekommt es Tommy Haas mit dem Spanier Marcel Granollers zu tun, und Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber muss sich gegen Lukasz Kubot aus Polen durchsetzen. Ab 12.00 Uhr starten die Spiele in Halle.