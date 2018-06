Damaskus (AFP) Einen Tag nach dem Rückzug syrischer Rebellen aus der Region um Al-Haffe haben UN-Beobachter Zugang zu der von Regierungstruppen umstellten Gegend erhalten. Mitglieder der Beobachtermission hätten die Stadt Al-Haffe in der nordwestlichen Provinz Latakia besucht, sagte eine UN-Sprecherin am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Die UN-Gesandten hatten bereits in den vergangenen Tagen versucht, die Ortschaft zu erreichen. Am Dienstag wurde ihr Konvoi auf dem Weg dorthin angegriffen.

