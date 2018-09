Manila (dpa) - Das gefährliche Dengue-Fieber breitet sich in Südostasien trotz regionaler Bekämpfungsaktionen weiterhin stark aus. Dengue bleibe eine ernste Gefahr für die öffentliche Gesundheit, warnt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Eine im Vorjahr ins Leben gerufene Kampagne gegen Dengue scheint wenig Wirkung zu zeigen. Das Fieber ist eine der am häufigsten von Mücken übertragenen Krankheiten weltweit.

