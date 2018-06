Frankfurt/London (AFP) Die Aussicht auf eine mögliche konzertierte Aktion von Notenbanken weltweit nach der Griechenland-Wahl hat den Kursen an den Börsen weltweit Aufwind gegeben. Der Deutsche Aktienindex (Dax) legte am Freitagmorgen nach Handelsstart 0,7 Prozent auf 6179 Punkte zu. Der Leitindex FTSE-100 an der Börse in London stieg ebenfalls um 0,7 Prozent, der CAC-40 in Paris um 0,8 Prozent. Am Donnerstag hatte bereits der Dow Jones Index in New York 1,2 Prozent gewonnen.

