Istanbul (AFP) Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning (FDP), hat ein eindeutiges Signal der EU für eine europäische Perspektive der Türkei gefordert. Ein solches Signal würde Bemühungen um eine Verbesserung der Menschenrechtslage in dem EU-Bewerberland unterstützen, sagte Löning am Freitag der Nachrichtenagentur AFP in Istanbul. Er appellierte an das EU-Mitglied Zypern, trotz des Streits mit der Türkei während der zyprischen Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte den Weg für Verhandlungen über das Beitrittskapitel "Justiz und Grundrechte" frei zu machen.

