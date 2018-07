Berlin (AFP) Angesichts der Eurokrise hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einen "Mangel an Vertrauen" in der Europäischen Union beklagt. Die "Vertrauenskrise" könne nur beigelegt werden, "wenn man die Dinge an den Wurzeln anpackt", sagte Merkel am Freitag bei einer Unternehmerkonferenz in Berlin. Als grundlegende Probleme nannte sie die hohen Staatsschulden und bestehende Wettbewerbsunterschiede innerhalb der EU. Wichtig sei, "Mittelmaß nicht zum Maßstab" zu erklären, sagte Merkel. Zudem sei es "einfach Quatsch", die Debatten "über Wachstum oder solide Haushaltsführung" als Gegensätze zu begreifen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.