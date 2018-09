Bonn (AFP) Die Postbank verkauft ihre Sparte für Fondsgeschäfte an die DWS-Gruppe. Einen entsprechenden Vertrag hätten die Institute, die beide zur Deutschen Bank gehören, am Freitag unterzeichnet, teilte die Postbank in Bonn mit. Über den Kaufpreis hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Im dritten Quartal soll das Geschäft den Angaben zufolge abgeschlossen sein. Zuvor müssten aber noch Aufsichtsbehörden in Luxemburg zustimmen.

