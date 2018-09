Paris (AFP) Die Tochter der inhaftierten ukrainischen Oppositionsführerin Julia Timoschenko hat die französische Regierung aufgerufen, in ihrem Druck auf die ukrainische Führung nicht nachzulassen. Bei einem Besuch in Paris unmittelbar vor dem EM-Fußballspiel Ukraine-Frankreich sagte Jewgenija Timoschenko am Freitag der Nachrichtenagentur AFP, der Zustand ihrer Mutter verbessere sich nicht. Sie sei unter ständiger Überwachung, psychologischem Druck ausgesetzt und dürfe nicht einmal telefonieren. "Sie kann nach wie vor nicht laufen."

