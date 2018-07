Augsburg (SID) - (SID) - Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Außenstürmer Ryan Thang verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom AHL-Club Milwaukee Admirals. Thang war 2007 in der dritten Runde an Position 81 von den Nashville Predators gedraftet worden, für die er in der abgelaufenen Saison auch ein NHL-Spiel bestritt. Der 1,83 m große und 88 kg schwere Rechtsschütze verbuchte in der letzten AHL-Spielzeit in 78 Spielen 18 Tore und 20 Vorlagen. Zum Trainingsauftakt am 5. August wird Thang in Augsburg erwartet.