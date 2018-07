Donezk (SID) - Das EM-Spiel zwischen Co-Gastgeber Ukraine und Frankreich in der Gruppe D ist wegen eines schweren Gewitters unterbrochen worden. Schiedsrichter Björn Kuipers aus den Niederlanden pfiff nach 4:17 Minuten in der Donbass-Arena in Donezk beim Stand von 0:0 zunächst ab und schickte die Mannschaften in die Kabine. Zuvor waren bereits viele Zuschauer vor dem wolkenbruchartigen Regen von ihren Plätzen geflohen. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) teilte mit, das Spiel werde nicht vor 19.00 Uhr MESZ fortgesetzt.

Spielabbrüche während der EM-Endrunde sind unter Artikel 10.08 der Durchführungsbestimmungen in den Statuten der UEFA wie folgt geregelt: "Kann ein Spiel aufgrund der Unbespielbarkeit des Spielfeldes oder aus anderen Gründen nicht beginnen oder wird es vor dem Ende der regulären Spielzeit oder während einer etwaigen Verlängerung abgebrochen, muss es am folgenden Tag ausgetragen bzw. vollständig wiederholt werden. Kann das Spiel aus Gründen höherer Gewalt nicht am folgenden Tag ausgetragen werden, entscheidet die UEFA-Administration endgültig über das weitere Vorgehen."

Der Regen hatte wenige Minuten vor dem Anpfiff eingesetzt und wurde stetig schlimmer, dann kamen auch noch Blitz und Donner hinzu. Die Arena war innerhalb kurzer Zeit zu großen Teilen leer, die Zuschauer suchten Schutz im Innenraum, nur einige Unentwegte tanzten vor den Fotografen durch den Regen. Auf dem Rasen bildeten sich riesige Pfützen, die Spieler standen im Kabinengang. Der Franzose Franck Ribéry scherzte dort mit seinem Bayern-Kollegen Anatoli Timoschtschuk.

"Der Schiedsrichter wartet nun ab, der Wetterdienst wird angerufen, wieviel Regen noch kommt. Es wird mindestens eine halbe Stunde gewartet. Wenn wirklich abgebrochen wird, müsste auf jeden Fall am nächsten Tag gespielt werden", sagte der frühere FIFA-Schiedsrichter Urs Meier (Schweiz) im ZDF.

Die Szenen erinnerten an die "Wasserschlacht" von Frankfurt zwischen Deutschland und Polen im letzten Spiel der zweiten WM-Finalrunde 1974 (1:0). Damals war verzweifelt versucht worden, das Spielfeld mit Walzen trockenzulegen - vergeblich, und trotzdem wurde gespielt, unter irregulären Bedingungen.

In der Bundesliga war das Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfL Wolfsburg am 11. April 2008 nach einem Wolkenbruch in der Halbzeitpause beim Stand von 1:0 abgebrochen worden.