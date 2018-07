Köln (SID) - (SID) - Das digitale ARD-Fernsehprogramm Einsfestival sendet am letzten EM-Vorrundenspieltag zwei Begegnungen des dritten Gruppenspieltags parallel zu den Übertragungen im Ersten. Am Sonntag (17. Juni, 20.45 Uhr) zeigt Einsfestival live das Spiel der deutschen Gruppe B zwischen Portugal und Niederlande. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr aus dem Metalist-Stadion.

Am 19. Juni wird entweder das in Donezk stattfindende Vorrundenspiel der Gruppe D England - Ukraine oder das Spiel aus dem Kiewer Olympiastadion Schweden - Frankreich in Einsfestival zu sehen sein. Die Partien beginnen ebenfalls um 20.45 Uhr, die Vorberichterstattung startet gleichfalls um 20.15 Uhr.